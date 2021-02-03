В ХМАО выросло число жертв коронавируса

Число умерших от коронавируса в Югре достигло 675 человек. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За последние сутки в округе зафиксировано 146 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 48 155 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19, традиционно, в Сургуте (45 инфицированных). На втором месте Нефтеюганск (15 заболевших) и Березовский район (13 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находятся 85 пациентов, 48 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 308 человек (45 137 с начала пандемии). В самоизоляции находится 9905 человек, 177 538 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.02.21

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