В ХМАО вновь возросла смертность от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Югре увеличилось до 681 человека. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За последние сутки в округе зафиксировано 154 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. С начала пандемии заболели 48 461 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19, традиционно, в Сургуте (34 инфицированных). На втором месте Советский район (18 заболевших) и Югорск (13 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 45 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 178 человек (45 579 с начала пандемии). В самоизоляции находится 9460 человек, 179 025 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.02.21

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