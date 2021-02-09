Югра преодолела порог в 49 тысяч заболевших COVID-19

Число умерших от коронавируса в Югре увеличилось до 692 человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки зафиксировано четыре смерти от коронавирусной инфекции. За последние сутки в округе зафиксировано 138 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Югра преодолела планку в 49 тысяч инфицированных COVID-19 – начала пандемии заболели 49 056 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (55 инфицированных). На втором месте Нижневартовск и Югорск (по 11 заболевших), на третьем – Сургутский район (8 случаев инфекции). В тяжелом состоянии находятся 88 пациентов, 51 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 190 человек (46 300 с начала пандемии). В самоизоляции находится 10 483 человека, 180 443 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.02.21

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