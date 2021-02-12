В Югре число жертв коронавируса выросло до 700 человек

Число умерших от коронавируса в ХМАО достигло 700 человек. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки зафиксировано три смерти от коронавирусной инфекции. За последние сутки в округе зафиксировано 130 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 49 399 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (28 инфицированных). На втором месте Нижневартовск (19 заболевших) и Ханты-Мансийск (16 инфицированных). В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 44 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 140 человек (46 911 с начала пандемии). В самоизоляции находится 9818 человек, 182 339 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.02.21

Югра преодолела порог в 49 тысяч заболевших COVID-19. / В ХМАО вновь возросла смертность от коронавируса. / Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала стали не интересны пользователям соцсетей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»