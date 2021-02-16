В Югре резко выросла смертность от коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 712 человек. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки число умерших увеличилось сразу на пять человек. Это самая большая суточная смертность с 29 января. Для сравнения, другие регионы «тюменской матрешки» последний месяц ни разу не сообщали о смерти от COVID-19 более, чем четырех человек в сутки.

За последние сутки в округе зафиксировано 135 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 49 960 человек. Уже в среду, 17 февраля, регион преололеет психологический порог в 50 тысяч заболевших.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (31 инфицированный). На втором месте Нягань (11 заболевших) и Кондинский район (10 инфицированных). В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, 41 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 147 человек (47 507 с начала пандемии). В самоизоляции находится 10 870 человек, 183 683 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.02.21

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