В нижневартовской школе, где полицейские устроили имитацию разгона митинга с участием учеников, началась проверка

В нижневартовской школе полицейские провели игру со старшеклассниками в разгон массовых беспорядков. Департамент образования Нижневартовска начал внутреннюю проверку соответствия мероприятия закону об образовании.

Видео с мероприятия, проходившего в школе №42 Нижневартовска было опубликовано в социальных сетях. На записи видно, как шестеро человек в форме, с щитами и дубинками и в защитном снаряжении выстраиваются в шеренгу, прикрывшись щитами от баскетбольных мячей, которыми их забрасывают учащиеся. После этого люди в форме проводят задержание одного из старшеклассников.

Директор школы Галина Гасымова заявила muksun.fm, что в тренировке с мячами участвовали не полицейские, а сами школьники. Предполагалось, что такое мероприятие должно показать необходимость физической подготовки в работе полицейского. Мероприятие было профориентационным. «УМВД России провело мероприятие по формированию профессиональных предпочтений у учеников, – рассказала директор. – Мероприятие состояло из двух частей. Первая включала в себя знакомство с поступлением в вузы, были показаны героические будни сотрудников полиции. Вторая часть была практической. Ребята примеряли щиты, обмундирование и форму». Мероприятие проходило в рамках «Урока мужества», приуроченного к Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами страны.

Нижневартовск, Николай Юрьев

Нижневартовск. Другие новости 16.02.21

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