В Югре медведь отомстил браконьеру: кроме травм от зверя охотник получил штраф за незаконную охоту

В Октябрьском районе мужчина пытался добыть медведя, но получил травмы от хищника и был оштрафован за покушение незаконную охоту. В полицию о браконьере сообщили врачи, оказывавшие ему медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

36-летний житель поселка Карымкары в мае 2020 года устроил незаконную охоту на медведя. Браконьер установил в лесу самодельный капкан на медведя из деревянных кольев и металлической петли.

Когда зверь попал в капкан, браконьер попытался застрелить его, но неудачно. Медведь вырвался из петли и травмировал охотника. Браконьеру удалось выбраться из леса к реке, где наткнулся на двоих мужчин,проезжавших на лодке. Они отвезли неудачливого охотника в участковую больницу. Медицинские работники оказали браконьеру помощь и сообщили о случившемся в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную охоту. Мировой судья приговорил браконьера к штрафу.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.02.21

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