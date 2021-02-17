Руководителей полиции Югры наказали за имитацию разгона демонстрации в нижневартовской школе

Начальник УМВД по ХМАО получил уведомление о неполном служебном соответствии (дисциплинарное взыскание) после проведения в нижневартовской школы занятия, на котором одни школьники изображали незаконный митинг, а другие – полицейских, разгонявших его. Министерство внутренних дел в среду, 17 февраля, сообщило о недопустимости таких мероприятий на своем официальном сайте.

«15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», – говорится в сообщении..

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений предупредил о неполном служебном соответствии начальника УМВД РФ по ХМАО полковника полиции Дамира Сатретдинова. Также о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД РФ по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела – начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД РФ по Нижневартовску Сергей Усенко.

Нижневартовск, Юрий Хромов

Нижневартовск. Другие новости 17.02.21

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