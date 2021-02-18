В Югре выросло число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 718 человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки число умерших увеличилось на три человека. Для сравнения, на Ямале от COVID-19 умер один человек, в Тюменской области не сообщается ни об одном летальном случае..

За последние сутки в округе зафиксировано 129 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 50 220 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (25 инфицированных), Нефтеюганске (19 заболевших) и Нижневартовске (12 больных). В тяжелом состоянии находятся 75 пациентов, 43 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 183 человека (47 852 с начала пандемии). В самоизоляции находится 10 399 человек, 184 957 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.02.21

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