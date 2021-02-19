Задержан за взятку главный дорожник Нижневартовска

Возбуждено уголовное дело против директора Управления по дорожному хозяйству и обустройству Нижневартовска. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь директором МБУ «Управление по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовск», получил от руководителя одной из коммерческих организаций в размере более 1 миллиона рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения, а также за иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре. Директор был задержан с привлечением ОМОНа. Согласно данным сайта МБУ «Управление по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовск», его директором с 30 декабря 2018 года является Виталий Проскуряков. Интересно, что среди наград Проскурякова есть «Грамота УМВД РФ по городу Нижневартовску за активное участие и содействие органам внутренних дел в поддержании правопорядка, большой вклад в обеспечение общественной безопасности на территории города Нижневартовска».

Нижневартовск, Николай Юрьев

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