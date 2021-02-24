Югра вплотную приблизилась к порогу в 51 тысячу заболевших коронавирусом

Число жертв коронавируса в Югре достигло 734 человек. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки число умерших увеличилось на два человека. В округе зафиксировано 125 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 50 995 человек. Таким образом, уже в четверг, 25 февраля, округ перешагнет порог в 51 тысячу заболевших.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (30 инфицированных), Нижневартовске (18 больных) и Ханты-Мансийске (14 заболевших). В тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, 36 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 115 человек (48 676 с начала пандемии). В самоизоляции находится 10 461 человек, 186 919 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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