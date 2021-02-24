Югорчанин убил инвалида за замечание

Житель Мегиона убил своего знакомого-инвалида за сделанное замечание. За совершенное убийство 35-летний мужчина проведет в колонии строгого режима 11 с половиной лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла 8 июля 2020 года. Около половины двенадцатого ночи осужденный, который был в этот момент пьян, поссорился со своим 67-летним знакомым инвалидом. Причиной ссоры стало замечание, которое сделал преступнику пожилой человек. Убийца схватил нож и нанес потерпевшему удар в шею. От полученной раны инвалид умер на месте.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мегионский городской суд приговорил убийцу в 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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