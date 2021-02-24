В Югре ребенок умер после назначенного врачом лечения. Возбуждено уголовное дело

В Сургуте возбуждено уголовное дело после смерти ребенка, которому не помогло назначенное врачом лечение. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей было возбуждено по факту смерти 6-летнего ребенка в Сургуте 25 декабря 2020 года. 24 декабря ребенку стало плохо, его осмотрел участковый врач и назначил лечение. Вечером следующего дня ребенок перестал дышать, несмотря на все усилия вызванных врачей «скорой» спасти его не удалось.

Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Сургут, Юрий Хромов

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