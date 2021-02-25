В Югре возросла смертность от коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 737 человек. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил оперативный штаб ХМАО.

За сутки число умерших увеличилось на три человека. В округе зафиксировано 122 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. С начала пандемии COVID-19 заболели 51 117 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (25 инфицированных), Ханты-Мансийске (15 заболевших) и Нижневартовске (13 больных). В тяжелом состоянии находятся 72 пациента, 34 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 170 человек (48 846 с начала пандемии). В самоизоляции находится 10 669 человек, 187 115 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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