Югорские следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в пожаре на месторождении «Лукойла»

В Сургутском районе после гибели человека в пожаре на буровой возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

По версии следствия, возгорание нефтепродуктов произошло 24 февраля 2021 года на Имилорском месторождении. Около 09 часов 30 минут при проведении работ по герметизации скважины произошел прорыв нефтепродуктов, которые загорелись. Погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ). Следователи устанавливают причины прорыва нефтепродуктов и их возгорания, а также должностное лицо, виновное в трагедии. Согласно данным из открытых источников, Имилорское месторождение разрабатывает компания «Лукойл».

Сургут, Юрий Хромов

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