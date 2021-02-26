Новые жертвы коронавируса зафиксированы в Югре

Число жертв коронавируса в Югре достигло 739 человек. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил портал официальной информации о коронавирусе в России.

За сутки число умерших увеличилось на два человека. В округе зафиксировано 116 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 51 233 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (26 инфицированных), Нижневартовске (16 больных) и Ханты-Мансийске (14 заболевших).

За последние сутки вылечились 207 человек (49 053 с начала пандемии).

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.02.21

Югорские следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в пожаре на месторождении «Лукойла». / В Югре возросла смертность от коронавируса. / В Югре ребенок умер после назначенного врачом лечения. Возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»