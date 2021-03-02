В Югре продолжает расти число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 752 человек. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил оперативный штаб Югры.

За сутки число умерших увеличилось на четыре человека. В округе зафиксировано 104 новых случая коронавируса в 15 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 51 673 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (23 инфицированных), Ханты-Мансийске (15 заболевших) и Нижневартовске (12 больных). В тяжелом состоянии находятся 55 пациента, 29 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 140 человек (49 584 с начала пандемии). В самоизоляции находится 8955 человек, 190 170 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.02.21

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