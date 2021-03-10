В Югре возобновился рост числа умерших от коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 762 человек. Об этом в среду, 10 марта, сообщил оперативный штаб Югры.

За сутки число умерших увеличилось на два человека. В округе зафиксировано 90 новых случаев коронавируса в 12 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 52 466 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (26 инфицированных), Ханты-Мансийске (21 заболевший) и Нижневартовске (14 новых больных). В тяжелом состоянии находятся 66 пациентов, 38 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 127 человек (50 530 с начала пандемии). В самоизоляции находится 4822 человека, 196 587 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.03.21

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