В Югре зарегистрированы 103 новых случая коронавируса

За последние сутки в Югре заразились коронавирусом 103 человека, сообщает оперативный штаб. Число выздоровевших больше – 184 человека.

Больше всего положительных тестов на Covid-19 в Сургуте – 25, в Ханты-Мансийске – 14, в Нижневартовске – 9.

Состояние 63 пациентов югорских больниц оценивается как тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что за весь период пандемии в регионе от коронавируса умерли 756 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Сычева

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.03.21

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