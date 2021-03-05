В ХМАО подтвержден еще 107 случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусной инфекцией заразились 107 человек, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Там также напомнили, что всего с момента начала распространения Covid-19 в ХМАО заразились 51 982 человека. Из них 50 022 уже выздоровели, умерли – 756 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Сычева

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.03.21

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