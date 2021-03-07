В Нижневартовске нефтепродукты вылились в Обь и загорелись

В Нижневартовска на акватории реки Обь произошёл разлив нефтепродуктов с последующим их возгоранием. Комиссия Ростехнадзора изучит причины аварии на подводном трубопроводе АО «СибурТюменьГаз». По предварительным данным, трубах могло находиться порядка 700 тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

«По предварительным расчётам в аварийном участке подводного продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз» (АО «СибурТюменьГаз» управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные сомнения», – отметил Виль, которого цитирует «Интерфакс».

По его данным, руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. На месте происшествия работает МЧС, горение нефтепродуктов продолжается. Вред, нанесённый природе, ещё только предстоит оценить.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 05.03.21

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