Из-за пожара в акватории Оби пострадала 1000 кв метров

Площадь горения нефтепродуктов, которые накануне вылились в акваторию Оби из подземного продуктопровода в районе Нижневартовска, составила примерно 1000 квадратных метров. Таковы предварительные данные МЧС. В результате инцидента один человек получил травмы – констатированные легкие обжоги, от медпомощи в стационаре он отказался. Работы на месте инцидента сегодня будут продолжены, работа по оценке ущерба пока даже не начинались. Нет ясности и по поводу того, почему произошла утечка нефтепродуктов.

Напомним, вечером в субботу, 6 марта, поступило сообщение о том, что из подземного продуктопровода АО «СибурТюменьГаз», где могла находиться порядка 700 тонн широкой фракции лёгких углеводов, произошла утечка. За ней последовал пожар. Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. Вред, нанесённый природе, ещё только предстоит оценить.

Нижневартовск, Елена Васильева

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