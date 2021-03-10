Власти Югры заявили, что гибель рыбы на Оби на связана с пожаром на газопроводе «СИБУРа»

Гибель рыбы на Оби не связана с попаданием в реку углеводородов при порыве трубопровода компании «СИБУР». Об этом сообщили в правительстве Югры со ссылкой на представителей Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Ранее в Интернете появился видеоролик с сообщением о скоплениях мертвой рыбы у берега Оби в районе Сургута. На место обнаружения водных биоресурсов выехали сотрудники Сургутского подразделение отдела госконтроля по Югре. В месте обнаружения была выявлена полынья и концентрация рыбы в «снулом» виде. По мнению сотрудников Росрыболовства, это связано с «низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период». Были отобраны образцы рыбы для проведения дальнейшего анализа научными организациями Росрыболовства.

Порыв газопровода компании «СИБУР Тюмень Газ» произошел 6 марта 2021 года около 17:30 на подводном переходе через реку Обь продуктопровода, соединяющего Нижневартовский ГПЗ и Южно-Балыкский ГПЗ в 5-ти км вниз по течению от города Нижневартовск. В результате произошел выброс пропан-бутана, который загорелся. Площадь возгорания на ледовой поверхности реки Обь составила около 1000 квадратных метров.

Пожар на Оби продолжался до 8 марта. Компания «СИБУР Тюмень Газ» заявила о завершении выжигания углеводородов 9 марта.

В результате инцидента один человек получил легкие ожоги. Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.03.21

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