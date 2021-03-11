В Сургутском районе чиновники 15 лет не расселяют жителей десятков опасных для проживания домов В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

В поселке Белый Яр Сургутского района чиновники 15 лет не переселяют людей из опасного для жизни и здоровья жилья. Речь идет о 20 домах, признанных непригодными для проживания, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Проверка, которую провела прокуратура Сургутского райцона, установила, что 20 жилых домов в поселении Белый Яр были признаны непригодными для проживания еще в 2006 году. Здания имеют износ более 70%, в домах нарушены несущие конструкции, жить в них опасно для жизни и здоровья.

Тем не менее, местная администрация почти полтора десятилетия не признавала дома аварийными. Люди продолжали жить в непригодных условиях. Прокурор района Александр Еременко обратился в суд с иском, требуя возложить на администрацию поселения обязанность провести обследование жилых домов на предмет аварийности и направить результаты в межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещений. Суд полностью поддержал требования прокурора.

Сургут, Юрий Хромов

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