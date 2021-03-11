В ХМАО зафиксированы новые смерти от COVID-19

Число жертв коронавируса в Югре достигло 765 человек. В четверг, 11 марта, оперативный штаб Югры сообщил о смерти еще троих пациентов с коронавирусом.

В округе зафиксировано 93 новых случая коронавируса в 17 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 52 559 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (25 инфицированных), Ханты-Мансийске (21 заболевший) и Нижневартовске (11 новых больных). В тяжелом состоянии находятся 63 пациентов, 36 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 182 человек (50 712 с начала пандемии). В самоизоляции находится 5001 человек, 196 690 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.03.21

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