Среди муниципалитетов Югры – новый лидер по заболеваемости коронавирусом

Число жертв коронавируса в Югре достигло 774 человек. В понедельник, 15 марта, оперативный штаб Югры сообщил о смерти еще двоих пациентов с коронавирусом.

Всего за последние три дня было официально объявлено о смерти семерых пациентов с COVID-19. В округе зафиксировано 80 новых случая коронавируса в 16 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 52 903 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Нижневартовске (17 новых больных), Березовском районе (11 заболевших) и Сургуте (10 инфицированных). В тяжелом состоянии находятся 52 пациента, 27 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 100 человек (51 166 с начала пандемии). В самоизоляции находится 4832 человека, 197 972 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.03.21

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