В Нижневартовске полиция решает, что делать с медведем, час гонявшим прохожих по улицам города

В Нижневартовске медведь вырвался на свободы и пугал прохожих в районе автоцентра «КИА». Сейчас животное оцепила полиция и специальные службы, они решают, что делать с хищником, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Видео, на котором вдоль проезжей части дороги в Нижневартовске бежит крупный бурый медведь, было размещено в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». Медведь преследует мужчину около автоцентра «КИА». Спасаясь от хищника, человек перебегает дорогу перед движущимися автомобилями. Медведь пытается преследовать жертву, но его сбивает пассажирский автобус.

Как написали пользователи соцсети, животное прирученное, оно сбежало от частного хозяина, который держал медведя в клетке в местной гостинице. Испуганный медведь вырвался на волю около 9 часов утра и час бегал по городу, пугая прохожих, пока его не сбил автобус. Сейчас раненый медведь спрятался за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что животное оцеплено сотрудниками полиции, на место вызваны представители специальных служб.

Медведь пока жив. Однако, пользователи соцсети пишут, что хозяин животного (по неподтвержденным данным, его, якобы, зовут Анвар Агаев) уже дал согласие на отстрел медведя.

Сейчас обстоятельства того, как медведь попал на улицы Нижневартовска, выясняет участковый уполномоченный полиции. Официально в УМВД региона не комментируют размещенные в соцсетях и телеграм-каналах подробности произошедшего и имя владельца животного.

Нижневартовск. Другие новости 15.03.21

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