Югра преодолела порог в 53 тысячи заболевших COVID-19. В округе от коронавируса снова умирают люди

Число жертв коронавируса в Югре достигло 775 человек. В понедельник, 15 марта, оперативный штаб Югры сообщил о смерти еще одного пациента с коронавирусом.

В округе зафиксировано 87 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 53 074 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (22 новых заболевших), Ханты-Мансийске (21 инфицированный) и Нижневартовске (9 заболевших). В тяжелом состоянии находятся 45 пациентов, 23 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 104 человека (51 388 с начала пандемии). В самоизоляции находится 5090 человек, 198 302 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.03.21

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