Югра – единственный регион «тюменской матрешки», где люди продолжают умирать от коронавируса

Число жертв коронавируса в Югре достигло 779 человек. В понедельник, 22 марта, оперативный штаб Югры сообщил о смерти двоих пациентов с коронавирусом.

Отметим, что Югра – единственный регион в «тюменской матрешке», где сообщили о новых случаях смерти от коронавируса. В округе зафиксировано 77 новых случаев коронавируса в 14 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 53 478 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (20 заболевших), Ханты-Мансийске (14 инфицированных) и Когалыме (6 заболевших). В тяжелом состоянии находится 51 пациент, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 85 человек (51 936 с начала пандемии). В самоизоляции находится 5585 человек, 200 423 человека сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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