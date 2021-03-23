В Югре силовики задержали директора окружного «Паспортно-визового сервиса»

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержана директор югорского окружного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Наталья Павлова. О возбуждении уголовного дела сообщили во вторник, 23 марта, в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в период с июля 2020 по март 2021 года подозреваемая нанесла возглавляемому ею филиалу ущерб более, чем на 4 млн рублей. Она действовала в интересах своей знакомой, оказывающей на коммерческой основе гражданам услуги технического характера, связанные с обращением в паспортно-визовый сервис. Павлова систематически занижала объем фактически выполненных работ и оказанных филиалом услуг.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Накануне в филиале ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в Нижневартовске был проведен обыск, обнаружена и изъята документация, имеющая отношение к расследованию. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Нижневартовск, Юрий Хромов

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