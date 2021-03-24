Прокуратура начала проверку после ЧП на объекте «Роснефти» в Югре

В Нефтеюганском районе произошел порыв нефтепровода с последующим разливом нефти. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Порыв нефтепровода, принадлежащего ООО «РН-Юганскнефтегаз», произошел в Нефтеюганском районе 20 марта. Участок земли оказался загрязнен нефтесодержащей жидкостью, в связи с этим природоохранная прокуратура начала проверку.

Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Нефтеюганск, Юрий Хромов

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