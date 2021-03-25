Подожженное общежитие в Сургуте, где погиб человек, оказалось незаконным. Его владелец задержан

В Сургуте возбуждено уголовное дело против владельца общежития, в котором при пожаре 20 марта погиб человек. Общежитие было незаконным, сообщили в четверг, 25 марта, в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, помещение на втором этаже дома №16 по улице Промышленная в Сургуте не соответствовало требованиям законодательства, позволяющим организовывать проживание граждан. Средства пожаротушения были неисправны, а на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями. У 42-летнего владельца здания не было разрешений уполномоченных органов на работу общежития.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании для владельца общежития меры пресечения.

Пожар в общежитии ООО «Главснаб» произошел 20 марта 2021 года около 4 часов. 42-летний житель Сургута совершил поджог помещения, расположенного на втором этаже дома 16 по улице Промышленная в Сургуте. В результате возникшего пожара погиб мужчина и пострадали еще семь человек, проживавших в общежитии.

Сургут, Юрий Хромов

Сургут. Другие новости 24.03.21

Прокуратура начала проверку после ЧП на объекте «Роснефти» в Югре. / В «тюменской матрешке» 174 новых случая COVID-19. На юге области инфекция унесла сразу пять жизней. / В Югре силовики задержали директора окружного «Паспортно-визового сервиса». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»