В Югре парня обвиняют в финансировании терроризма

Жителя Мегиона обвиняют в содействии терроризму. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в апреле 2016 года 25-летний подозреваемый перевел со своей банковской карты более 30 тысяч рублей на счет своей знакомой уроженки Дагестана. Женщина обналичила Ранее этот мужчина стал фигурантом уголовного дела об оправдании я терроризма и призывах к террористической деятельности.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) и ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Мегион, Юрий Хромов

Мегион. Другие новости 26.03.21

Юг региона снова показал самую высокую смертность от коронавируса в «тюменской матрешке». / Подожженное общежитие в Сургуте, где погиб человек, оказалось незаконным. Его владелец задержан. / В Югре произошел новый порыв трубопровода «Роснефти». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»