Назначен новый руководитель Центра занятости Тюменской области

В Тюмени назначен новый директор Центра занятости населения. Новым руководителем стала Оксана Астафьева, сообщил в понедельник, 29 марта, официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

С 29 марта на должность директора государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» назначена Оксана Астафьева. Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен в начале февраля. Всего в конкурсе приняло участие три претендента.

Ранее Оксана Астафьева работала директором Ишимского центра занятости.

Тюмень, Михаил Чернов

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