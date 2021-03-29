В Тюмени прокуратура выявила незаконную вырубку деревьев на миллионы рублей

В Тюмени прокуратура обнаружила незаконную вырубку деревьев на 12 млн рублей. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

По версии прокуратуры, в районе улицы Дамбовской в Тюмени ориентировочная площадь вырубки составила 130 кв. м, при этом разрешение на снос зеленых насаждений не выдавалось. Ущерб, причиненный уничтожением деревьев, составил более 12 млн. рублей.

По результатам проверки органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников). Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Тюмень, Михаил Чернов

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