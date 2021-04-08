В Мегионе пьяный водитель вез полицейского на капоте 1 километр

ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Мегиона, которого подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в региональном управлении СКР, в ночь на 3 апреля подозреваемый,будучи лишенным водительских прав, управляя автомобилем Шевроле в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требование сотрудника полиции остановиться около одного из домов по улице Садовая,совершил наезд на него.

Полицейский ухватился за автомобиль, чтобы избежать падения и остался на капоте. Несмотря на это злоумышленник, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, продолжил движение на высокой скорости, чем подверг опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции. Он провез полицейского около километра. Прежде, чем остановился. После этого он оказал активное сопротивление при задержании.

Расследование продолжается.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 07.04.21

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