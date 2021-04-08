В Лянторе пожарные спасли из огня пять человек

Вечером 7 апреля в третьем микрорайоне Лянтора произошел пожар в одном из жилых многоквартирных деревянных домов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росс по ХМАО-Югре, 4 пожарные автоцистерны с боевыми расчетами прибыли к месту вызова через 5 минут. Из окон первого и второго этажей шел дым, вырывались языки пламени. Пути эвакуации оказались отрезаны, несколько человек просили о помощи из окон.

Пожарные стали спасать жильцов из окон с помощью лестниц. В 29-квартирном доме зарегистрировано 78 человек, необходимо было проверить все помещения. Для этого были задействованы еще два отделения, из которых сформировали звенья газодымозащитной службы, представители полиции и администрации проверяли по спискам эвакуировавшихся до приезда пожарных.

Тем временем ликвидация пожара продолжалась, контур очага был установлен, площадь горения составляла около 80 квадратных метров. После эвакуации людей пожарные сконцентрировались непосредственно на тушении. На ликвидацию огня у пожарных ушло около 1 часа 20 минут. Были спасены трое взрослых и двое детей, эвакуированы еще 17 человек. Никто из людей не пострадал. Огнем повреждено 3 квартиры на площади 80 квадратных метров. В тушение было задействовано 6 единиц специальной пожарной техники и 32 специалиста МЧС.

Причину пожара и сумму ущерба устанавливают органы дознания.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.04.21

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