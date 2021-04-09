Невменяемый сургутянин сжег свою бабушку заживо

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Сургута, которого обвинили в убийстве, совершенном общеопасным способом, и умышленном уничтожении имущества (п.«е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ).

Как сообщили в СКР, по версии следствия, вечером 27 июля 2020 года после употребления наркотических веществ мужчина поджег дачный дом, расположенный в садовом товариществе «Виктория» в Сургуте. В этом доме проживала его 71-летняя бабушка. Для этого он разлил на первом этаже строения бензин и поджег его, когда бабушка находилась внутри. Пожилая женщина погибла, надышавшись продуктами горения.

Дом, а также находившееся в нем имущество полностью уничтожено огнем в результате чего супругу погибшей причинен ущерб на сумму более 670 тысяч рублей. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что в момент совершения преступления злоумышленник не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело направлено в суд для применения к поджигателю принудительной меры медицинского характера.

Сургут, Иван Гридин

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