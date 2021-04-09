В Нефтеюганском районе на льду под мостом обнаружили труп мужчины

В Нефтеюганском районе организована проверка по факту падения мужчины с моста. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР, по предварительным данным, в первой половине дня 7 апреля 2021 года 45-летний мужчина вышел из служебного автомобиля Нива вблизи Нефтеюганска. Его тело обнаружили на льду реки Юганская Обь. Предположительно, он погиб от полученных травм в результате падения с высоты.

Следователи выясняют детали и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 09.04.21

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