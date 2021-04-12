За сутки в Югре случилось сразу шесть пожаров

Сразу шесть пожаров зафиксировано в минувшие сутки в Югре, в одном из случаев пришлось эвакуировать спорткомплекс.

Вызовы о возгорании в банях поступили на пульты дежурных в Кондинском районе, Нягани и Мегионе, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В Урайском СОНТ «Лесозаготовитель» загорелся частный дом, к тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники 9 человек личного состава. В поселке городского типа Барсово Сургутского района загорелся уже расселённый дом, в Сургуте загорелся автомобиль. Пожарные справились с задачами оперативно, жертв и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.

В городе Покачи в воскресенье в 14.32 сработала противопожарная сигнализация в местном физкультурно-оздоровительном центре. Уже через 2 минуты к зданию прибыло 6 единиц спецтехники и 20 человек личного состава МЧС России, 33 посетителя ФОК к этому моменту уже эвакуировались на улицу. В результате проверки выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание электропроводки, пожара не произошло, пострадавших не было.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.04.21

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