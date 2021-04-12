+59 больных Covid-19 В ХМАО зарегистрировано за сутки

59 новых случаев Covid-19 зарегистрировано за минувшие сутки в 15 муниципалитетах Югры, сообщает оперативный штаб региона. Самое большое число новых инфицированных – 15 – в Ханты-Мансийске. По 8 новых случаев – в Сургуте и Нижневартовске.

За весь период пандемии на территории Ханты-Мансийского автономного округа, лабораторно подтвержден 54 981 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщили медики, на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомное течение болезни. На сегодняшний день 41 пациент находится в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«За сутки излечились 32 человека, за весь период пандемии – 53 507», – сообщает оперативный штаб Югры.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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