Весна близко:в Югре закрыты все ледовые переправы

В Нижневартовском районе ХМАО официально закрыли последние 3 ледовые переправы, сообщает региональный МЧС. Ранее в округе уже перестали работать 96 межмуниципальных и технологических зимников.

«На всех переправах обслуживающими организациями проведены мероприятия по недопущению выезда техники на лед: установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, а также проведены работы по обустройству валов и насыпей, преграждающих выезд на ледовое покрытие», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Передвижение по ледовым переправам становится опасным. Спасатели предупреждают, что лёд становится непрочным, образуются промоины и закраины. К «смельчакам», которые нарушат запрет, службы будут применять меры административного воздействия.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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