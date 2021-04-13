В Югре за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 51 человека

51 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией нового типа выявлен в Югре за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии положительные тесты получили 55032 человека.

Последние случаи с точки зрения географии распределились таким образом:

Ханты-Мансийск – 15;

Сургут – 10;

Нефтеюганский район – 7;

Нижневартовск – 6;

Урай – 4;

Югорск – 3;

Нефтеюганск – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Октябрьский район – 1.

По данным оперштаба, в больницах округа находится 40 человек в тяжелом состоянии, 26 человек подключены к ИВЛ.

С начала пандемии в Югре умерло 787 человек, за минувшие сутки – ни одного летального исхода.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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