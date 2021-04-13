В Югре за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 51 человека

51 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией нового типа выявлен в Югре за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии положительные тесты получили 55032 человека.
Последние случаи с точки зрения географии распределились таким образом:
Ханты-Мансийск – 15;
Сургут – 10;
Нефтеюганский район – 7;
Нижневартовск – 6;
Урай – 4;
Югорск – 3;
Нефтеюганск – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Когалым – 1;
Октябрьский район – 1.
По данным оперштаба, в больницах округа находится 40 человек в тяжелом состоянии, 26 человек подключены к ИВЛ.
С начала пандемии в Югре умерло 787 человек, за минувшие сутки – ни одного летального исхода.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 13.04.21
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