«Роснефть – Няганьнефтегаз» заплатила более 2 млн рублей за разлив нефти

«Роснефть – Няганьнефтегаз» обязали возместить ущерб природе за аварию на трубопроводе на Талинском месторождении – разлив нефтесодержащей жидкости. Суд оценил ущерб в сумму более 2 млн рублей.

«На трубопроводе Талинского лицензионного участка АО «Роснефть – Няганьнефтегаз» в Октябрьском районе в результате порыва трубопровода произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 2 млн рублей», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. На сегодняшний день решение суда исполнено, компания возместила ущерб и провела работу по очистке и восстановлению загрязнённых участков.

Стоит отметить, что на нефтепроводах дочерних компаний «Роснефти» в Югре подобные происшествия случаются нередко. В конце марта было зарегистрировано два нефтеразлива, один из которых был сразу ликвидирован. Второй инцидент, за который компания и заплатила 2 млн рублей, произошел при разгерметизации нефтепровода в районе Нягани. Была загрязнена территория площадью 166 квадратных метров, со ссылкой на экологов пиcал Znak.com.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.04.21

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