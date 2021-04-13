Житель Сургута получит 1,3 млн рублей компенсации за полтора года в СИЗО по ложному обвинению

Окружной суд ХМАО присудил 1,3 миллиона компенсации сургутянину за «ошибочное уголовное преследование», сообщает «Югра-ньюс». Дмитрий Липов провел в следственном изоляторе почти полтора года.

Его задержали в ноябре 2018 года по подозрении в покушении на сбыт наркотиков. Позже правоохранители признались, что наркотики мужчине были подброшены, и в марте 2020 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия в действиях подозреваемого состава преступления.

После освобождения Липов решил отстаивать свои права в суде и обратился с иском к Министерству финансов России о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Он посчитал, что мог бы заработать эти деньги на своей работе – в «Сургутнефтегазе». Из-за преследования он потерял работу.

В декабре 2020 года Сургутский городской суд удовлетворил требование, но частично и назначил компенсацию в размере 800 тысяч рублей. После апелляции суд Ханты-Мансийского автономного округа увеличил размер компенсации на полмиллиона.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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