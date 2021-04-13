В Югре могут увеличить часы работы кафе и открыть досуговые учреждения

В Югре готовятся ослабить антикоронавирусные меры. На заседании окружного оперштаба губернатор Наталья Комарова предложила продлить часы работы кафе и ресторанов. Кроме того, глава региона дала поручение согласовать открытие детских игровых комнат и других досуговых учреждений для детей, сообщает Югра PRO. Сейчас действуют ограничительные меры, заведения общепита могут работать только до 23.00. Всего в ХМАО – 1300 кафе, ресторанов и столовых.

«Поручаю департаменту экономического развития в сотрудничестве с предпринимательским сообществом по согласованию с Роспотребнадзором до 15 апреля 2021 года внести согласованное предложение в аппарат губернатора автономного округа по изменению режима работы этих организаций – увеличению времени их работы», – сказала Комарова.

Больные коронавирусной инфекцией регистрируются в ХМАО ежедневно. На сегодня в округе зарегистрировано более 55 тыс. заболевших COVID-19, включая 51 пациента, у которого подтвердился диагноз за минувшие сутки.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.04.21

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