Власти Сургута обвинили в подтоплении частного сектора самих жителей

в Сургуте начали бороться с паводками. Ежедневно коммунальщики, представители штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства инспектируют районы города. Горожане, в том числе жители частного сектора, всё чаще жалуются на затопленные дворы и проезды, но власти считают, что они виноваты сами. По их версии, лужи появляются там, где население засоряет канавы и строит дома, не предусматривая водоотведение. «Подтопление участков связано либо с отсутствием ливневых канализаций, либо имеется засор в отводных каналах, а также причиной паводка являются низменные участки, где новостройки выше уровня старых строений», цитирует начальника отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Елену Гусеву muksun.fm

«Местные жители сами засоряют канавы. В частном секторе больше всего проблем. Они считают их свалками, поэтому по весне мы вытаскиваем из них велосипеды, холодильники и прочий мусор», также прокомментировал ситуацию Начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Владимир Шишков.

Несмотря на обвинения в адрес местных жителей, бороться с паводками городские власти всё – таки будут. Согласно плану мероприятий, в городе предстоит очищать траншеи, длина которых около 9 километров. Также будут чистить сточные канавы и трубы.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.04.21

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