Первоклассника, провалившегося в кипяток, вывели из ожогового шока

Первоклассник Богдан Сытник из Нижневартовска, который в результате коммунальной аварии провалился в яму с кипятком и получил сильные ожоги, выведен из ожогового шока. Комментарий врача Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирины Назаровой опубликовал у себя в Instagram мэр города Василий Тихонов.

«Ребенка госпитализировали в отделение травмы в связи с тяжестью и площадью поражения. Он провел там сутки, его вывели из ожогового шока и перевели в отделение. Он в палате вместе с мамой. Состояние его стабильное, средней степени тяжести», – рассказала Ирина Назарова.

Врачи считают, что ребёнку в некотором смысле повезло. Земля была достаточно холодной и попавший в неё кипяток быстро остывал. Поэтому ожоги Богдан получил поверхностные. Медики надеются, что лечение не будет слишком затяжным.

Компания АО «Горэлектросеть», которая ответственная за коммунальные сети города обещала оказать всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.21

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