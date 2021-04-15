Нижневартовская служба отлова пристроила в добрые руки больше 1,3 тысяч бездомных животных

1.3 тысячи бездомных кошек и собак в 2020 году удалось пристроить в «добрые руки», сообщает администрация Нижневартовска. Обычно этим больше занимаются волонтёры, в Нижневартовске – служба отлова бездомных животных. В 2017 году в России вступил в силу закон о гуманном отношении к животным, который запрещает лишать жизни безнадзорных кошек и собак. В результате за это время количество животных увеличилось втрое и специалистам службы отлова пришлось заниматься поисками хозяев или просто выпускать их на улицы.

Участники «круглого стола», за который пригласили и волонтёров, и сотрудников администрации согласны с тем, что нынешний закон кардинально не решает проблему. Бездомных собак на улицах не становится меньше, иногда они нападают на людей. А строительство частных приютов тоже кардинально ситуацию не решает.

«Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год-два. А что дальше делать? Содержание каждого животного обойдется в 200-300 рублей в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие как «бездомное животное», – считает руководитель ветеринарной службы Югры Алексей Зуев.

Участники предложили возложить ответственность на СНТ и кооперативы, а также владельцев-частников. В законе такие нормы есть, но чётко не обозначена реализация ответственности. Хозяева должны, как минимум, чипировать животных и оплачивать их содержание в приюте, считают специалисты. Некоторые высказались за введение налога на домашних животных.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.21

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