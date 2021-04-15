«ЛУКОИЛ-Западная Сибирь» подозревают в попытке скрыть загрязнение нефтепродуктами реки в Сургутском районе

Природнадзор Югры инициировал расследование двух дел в отношении «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь».

«Нижневартовским управлением 13.04.2021 в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования водных объектов установлено загрязнение реки Урьевский Еган химическими веществами (предположительно нефтью, нефтепродуктами)», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудниками ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся работы по ликвидации и устранению последствий аварии, уточняют в Природнадзоре Югры.

В отношении ООО «Лукойл – Западная Сибирь» возбуждены дела по ч.4 ст.8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), ст.8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации). Ведется административное расследование.

Проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения, масштаб загрязнения уточняется.

Примечательно, что пресс-служба ООО «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь» на своем официальном сайте опубликовала свою точку зрения на произошедшее событие. По версии нефтяников, 13 апреля в районе ЦДНГ-3 ТПП «Лангепаснефтегаз» в Сургутском районе (ХМАО-Югра) произошла разгерметизация участка промыслового трубопровода.

«В результате произошла несущественная утечка нефтесодержащей жидкости – 0,01 тонны. В водную артерию ничего не попало, – уточнили в пресс-службе. – При обнаружении прорыва специалисты предприятия оперативно установили боновые заграждения, транспортировка сырья переведена на резервную нитку. Ведется сбор нефтесодержащей жидкости».

Сургут, Елена Васильева

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